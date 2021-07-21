F-35匿蹤戰機的成本問題近年來被重點關注，並被部分美國國會議員在內的勢力大肆批評；但在此同時，以財務金融計算精準著稱的瑞士，卻又認為F-35在全壽期成本上佔據優勢，將其選為下一代主力戰機。美國智庫專家20日指出，這是因為目前F-35仍屬新機型，相關後勤體制還不夠完善，且維護成本計算方式與傳統戰機略有不同，導致在會計文件中較為吃虧。

美國安全智庫「列克星頓研究所」（Lexington Institute）營運長（COO）湯普森（Loren Thompson）在《富比世》（Forbes）指出，F-35目前最大的問題，是整個計畫仍在發展階段，無論是零組件供應鏈、數位後勤系統、各類地勤人員的數量和技術熟練度等等，都還在持續完善當中。

如根據「美國國會稽核處」（GAO）報告，零組件供應鏈是F-35計畫降低維護成本的主要障礙；但該報告也承認，在歷經多次改良下，新舊F-35目前「至少擁有39種不同的零件組合」，且訓練和作戰中隊正各自使用Block 2B、Block 3i、Block 3F等不同版本的任務軟體，每種都擁有「各自獨特的維護需求」。而隨著未來戰機陸續被升級為最新版本，這些問題都將逐漸消失。

另外，雖然F-35的維護成本正持續降低，但在會計系統中卻仍高於其他「前輩」，有一項重要原因，是F-35的所有感測器和電戰系統皆為內載，因此相關維護成本全數包含在飛機維護內；而相較於下，F-15、F-16、F/A-18等傳統戰機，雖然需要額外攜帶各式標定、電戰莢艙等設備才能有效執行任務，但在維護成本上卻是分開計換，雙方的條件其實並不平等。

湯普森認為，隨著計畫逐漸成熟，上述問題都會逐漸獲得解決，因此強調F-35的操作和維護成本未來「肯定」會降低。不過他也承認，「列克星頓研究所」的部份營運資金，確實來自F-35計畫主要參與者洛馬（Lockheed Martin）、普惠（Pratt & Whitney）等公司的贊助。