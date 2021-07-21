法國空軍的1架幻象 2000D(Mirage 2000-D) 戰鬥機，在馬里北部參與維和任務時，因機械問題而墜毀，所幸飛行員和領航官成功彈射並安全落地。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，部隊發言人帕斯卡爾·伊安尼上校(Pascal Ianni)說，事故發生在馬利南方靠近布吉納法索的洪博里(Hombori )，2名飛行員在落地後被基地的救援人員接回。

這位上校說，戰機並非遭到地方激進組織的攻擊，應屬機械故障，詳細原因還需調查。

法國與其他歐洲國家，從去年起組織「塔庫巴」(Takuba)維和部隊，在撒哈拉沙漠以南地區進行反恐任務，打擊當地的博科勝地等激進組織。

幻象2000 是達梭公司(Dassault)在1970年代中期開發的多用途戰鬥機，經過幻象F-1的後掠翼嘗試，達梭公司認為他們還是更熟悉三角翼戰機的性質。雖然外型與前代的幻象3、幻象5相似，但是幻象2000採用了線傳飛控系統，因為飛行操作更為靈活，擔任各種任務也更為得心應手。

在幻象2000開發成功後，法國空軍委託達梭開發雙座的核打擊戰機，這就是幻象2000N，之後再以N型為基礎，改造成可以執行精準打擊任務的D型。

幻象2000N在 2018年結束核打擊任務，交棒給下一代的飆風戰機。