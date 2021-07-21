位於新竹縣湖口鄉的裝甲兵訓練指揮部傳出確診者？新竹縣衛生局表示，有接獲此個案通知，但因非屬新竹縣個案，也不確定是否在已公布個案之列，詳情仍需由中央流行疫情指揮中心公布為準。軍方則證實有此事，為前往進訓的官兵接觸染疫親友後確診，同單位進訓人員也前往篩檢，目前快篩都是陰性。

軍方指出，該名確診官兵服務於北部某單位，是前往裝甲兵訓練指揮部進訓，非所屬官兵，疑似接觸染疫親友，隨後被匡列，20日採檢結果出爐為陽性，同單位官兵快篩均為陰性，PCR採檢結果尚未出爐。

軍方也表示，匡列人數沒有媒體報導多，但實際人數不便透露，接到通知後已立即消毒、分流，有需要隔離者也立即隔離，也配合疫調等。

新竹縣衛生局長殷東成表示，他確定此案並非新竹縣的個案，為外縣市個案，但不確定是否已公布，他也指出，目前新竹縣有接獲協助採檢通知，不過疫調等詳情，非新竹縣權責。