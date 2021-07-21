日本外務大臣茂木敏充結束為期7天的中美洲加勒比海地區國家訪問行程。日媒指出，此地區與台灣有邦交的國家較多，中國正加強擴大影響力，茂木此行具有牽制中國的目的。

日本每日新聞報導，茂木結束訪問中美洲加勒比海3國，台灣時間今天上午在出訪地牙買加舉行線上記者會。他強調此次出訪的意義指出，與造訪國達成共識，認為有必要加強合作，重視依法治的自由且開放的國際秩序。

報導指出，這是在牽制逐漸在中美洲加勒比海地區擴大影響力的中國。中國正對這地區展開疫苗外交。

茂木訪問了瓜地馬拉、巴拿馬、牙買加，並與3國的外相舉行會談。此外，他和中美洲統合體系（Central American Integration System SICA，8國）的外長、加勒比海共同體（CARICOM，14國）的外相共同參與線上會議。

報導指出，台灣在全世界有15個邦交國，其中有8個邦交國在中美洲加勒比海地區，茂木訪問中美洲加勒比海地區，具有牽制中國的目的。

日本朝日電視台報導，茂木表示，國際社會正面臨有國家企圖以力量片面改變現狀，為此深感憂慮。

台灣在全世界有15個邦交國，其中有8個邦交國在中美洲加勒比海地區。這地區的國家正苦於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，中國提供疫苗，要求這些國家與台灣斷交。

報導說，茂木造訪台灣的邦交國之一瓜地馬拉，與瓜地馬拉外長會談時，針對應依法治重視自由且開放的國際秩序一事達成共識。