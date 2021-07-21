國貿局局長江文若於2021越南台灣形象展開幕典禮致詞。（貿協提供）

「2021線上越南台灣形象展」今（21）日於線上展開，展覽為期三天，台灣參展商達195家，較上屆增加近3成。去年台灣形象展升級至線上版2.0後，廠商回饋整體滿意度高達90％以上。身為台越兩地規模最大的線上拓銷活動，「台灣形象展3.0版」追求超擬真展覽體驗，新增虛擬替身功能，讓廠商及買主宛如親臨展覽現場即時互動對談，讓買賣雙方可體驗以往在展覽現場熱絡商談的感覺及拓展人脈的機會。

同時形象展開幕典禮首次以全數位方式進行，由貿協董事長黃志芳化身「數位經濟快遞員」，開啟任意門穿「越」新常態下的數位經濟生活，搭配展出主軸以創新、生動展演進行展覽行銷。

今年展出內容配合越南產業趨勢，聚焦防疫零接觸、工業4.0、 E-mobility 、生活消費及觀光與文化等五大主題，知名廠商及產品如研華智慧電動巴士系統，已攜手越南最大民間企業VinGroup集團下的Vinbus進行合作；飛宏科技充電解決方案以及成運汽車製造的電動公車，上銀科技可運用在汽車及電動車煞車系統的滾珠螺桿機械。

另外，圓展科技高效能4K超廣角、自動補光視訊攝影機，即使戴著口罩亦能精準對焦；鴻辰通訊穿戴式可殺菌空氣清淨機 ible Airvida 為個人多加一層安全防護，快遞神器之元擎國際有限公司的GPS安全帽藍牙對講耳機。以珍珠奶茶面膜聞名的安妮絲薇推出熊果素與玻尿酸淨白果凍面膜，美科實業的艾瑪絲捷利爾頭皮淨化液，獲得亞洲第一支「C2C搖籃到搖籃」國際銅級認證髮品與「德國iF設計獎」等大獎肯定。碩擎科技推出的Serafim S1 遊戲手把，支援多款熱門遊戲，短小輕薄，使用之後立即變身電競高手。

此外，其他展區亦展出符合當地消費潮流的亮點產品，同時設置台灣觀光文化展區，加強當地民眾對台印象，吸引民眾於疫情後造訪台灣。

而線上台灣形象展如同疫情期間最流行之外送平台服務，穿「越」疫境，一鍵登錄立即加入專業洽談及產品媒合，同時許多展出產品也已經上架越南TIKI電商平台，買主與參觀者無需出門亦能輕鬆且快速採購台灣產品。

此外，搭配展會全面數位升級，推出與往年截然不同之動畫宣傳影片向東南亞買主強力行銷。以特務執行任務為背景，隨著買主化身特務解謎旅程中，運用本次線上展會新功能與展覽主題，帶給買主全新體驗。

展覽期間亦舉辦3場符合當地商機需求的線上發表會，包含「台灣精品電子資通訊產品發表會」以及「台灣冷鏈創新解決方案研討會」，因台越天候及環境類似，故針對農業及水產類所需設備進行探討，藉此平台互助互利。此外，「台越攜手打造大健康生活」醫療研討會，針對防疫議題及最新醫療技術進行交流，增加合作機會。線上串流影片可依照買主時間隨時隨地再次收看。

台灣形象展是由國際貿易局及外貿協會主辦，亦獲得越南當地如越南商工總會、胡志明市電腦公會、胡志明市機電商會、胡志明市醫療器材協會及越南環保產業協會等各產業公協會支持，「2021線上越南台灣形象展」是本年度台灣形象展系列的首場活動，自8到11月間陸續有馬來西亞、泰國、印度及印尼等展，協助企業在疫情嚴峻、無法出國時刻，運用數位科技，讓台灣企業重塑經貿新型態並開創新商機。