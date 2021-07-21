Delta變種病毒肆虐全球，點燃投資人對經濟復甦的憂患，美股周一三大指數齊跌，道瓊工業指數暴跌逾700點，隨即周二強勢反彈漲逾500點，但有分析師警告，儘管周二明顯好轉，但周一的暴跌已經敲響了警鐘，若疫情的不確定性持續，且企業財報不如預期，將導致美股再度回落。

美股周一大跌逾700點，盤中最大跌點一度下跌946點，道瓊工業指數創下自去年10月以來最大跌幅，那斯達克指數和標普500指數亦創5月來最差表現，但美股翌日強勢反彈，道指收漲逾500點，四大指數盡皆收紅。

《雅虎財經》報導，研調機構Sevens Report Research創辦人Tom Essaye在研究報告中示警，若是再有新的負面消息，股市很容易有更大的回落，而負面消息則包括對疫情發展的不確定性，以及Q2財報季表現不如預期。

Essaye指出，倘若企業財報中，有利潤或是整體經濟活動下降的趨勢，如疫情6月底急遽升溫影響經濟活動下降等因素，再加上其他像估值過高、過於自信的投資人和夏季低迷的交易活動等問題，綜合上述原因，可能將導致股市至少10%以上修正。

Essaye表示，「股市很容易受到消息的影響，而這些消息可能會是持續性的作用」，但他補充，股市的下跌也是買進的機會，而看好的原因則是基於目前的低利率，以及新冠疫苗的接種速度。

加拿大皇家銀行美股策略主管Lori Calvasina則相對保守，「周一暴跌並不代表我們經濟沒有復甦，而是提醒我們疫情所帶了不確定性，並不會一帆風順暢行無阻，仍然會有些顛簸，這並不是一個能夠承受壞消息的市場」。