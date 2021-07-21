從原民語金曲到台語戲劇熱播，在在彰顯大眾母語意識抬頭。文化部攜手教育部、客家委員會、原住民族委員會共同舉辦「國家語言發展會議」，藉多場線上論壇帶動全民對國家語言的討論，文化部也另推出如Podcast等推廣活動，讓更多人觸及語言議題。文化部長李永得表示，討論成果將作為政策重要參考指標。

2019年公布的《國家語言發展法》及《國家語言發展法施行細則》規定，國家語言發展會議應以全國及分區之論壇、座談會或其他會議形式辦理，並以2年召開一次為原則。

李永得認為，語言是族群文化、情感及記憶傳承的主要載體，語言權是文化公民權的重要體現，「雖然過去做了很多努力，現在更有國家法律確保語言的傳承及保存，但是不可否認，各族群的語言在社會發展趨勢下，仍面臨嚴峻的流失狀況。」文化部將以統整者角色，與其他部會共同推動語言保存。

教育部常務次長林騰蛟提到，《國家語言發展法》施行後，教育部加強國家語言的師資培育、部定課程的規劃施行、豐厚學習資源，以及營造友善的使用環境。客委會主委楊長鎮也呼應，學生是在校園同儕成長的社會化過程中建立語言的情感、語感，本土語言如果成為學校裡的學習語言、教學語言，將是本土語言真正獲得發展的關鍵。

原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod則提到，2016年8月1日，總統蔡英文代表政府向原住民族道歉，一年內立法通過了「原住民族語言發展法」，宣示了原住民族語言是國家的語言，各條文中，亦完整規範了原住民族語言的學習、推廣及發展。

本次會議諮詢小組召集人方耀乾及計畫主持人國立台灣師範大學教授許慧如則說明，會議將涵蓋4大議題，希望透過議題討論，讓本土語言獲得更高的尊榮感及更多的關注。文化部表示，首場線上論壇將7月31日辦理，為提升語言意識、推動語言生活化使用，文化部於會議期間將辦理15場推廣活動，透過文化及藝術，鼓勵大眾於生活中使用自己的語言。