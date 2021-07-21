烟花颱風恐來襲，北市水利處表示，考量烟花颱風侵台路徑變動，因此北市河川區車輛「只出不進」的管制措施，修正自22日晚間8時啟動，同時開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線（附條件）停車，並暫停該區域路邊停車收費，請民眾勿再將車輛駛入河川區停放。

水利處指出，已停放在河川區內的車輛，請盡早駛離移至堤內，若未移置遭拖吊者，一律開罰2400元，而疏散門關閉後，仍滯留於河濱公園的車輛，則將開罰車主2650至5900元，呼籲切勿以身試法，得不償失。