大陸38歲女星殷旭和影后章子怡是姑嫂關係，當年結婚時章子怡還特地訂製價值86萬元的鑽戒送嫂嫂，讓外界都知道兩人的好感情；殷旭其實已出道17年，演出過熱播宮廷劇《羋月傳》和《延禧攻略》，但始終未能像小姑紅遍國際，令不少影迷替她感到可惜。

從《後宮甄嬛傳》在台熱播後，有越來越多觀眾愛上宮鬥劇，而不少女星也藉由這一類戲劇爆紅或是大翻身，像是孫儷、蔣欣、范冰冰、秦嵐和吳謹言等等，但也有一些人努力多年還是不被看到。

殷旭過去出演過《羋月傳》和《延禧攻略》等熱播宮鬥劇。(圖/ 摘自殷旭微博)

國際巨星章子怡是殷旭的小姑。(圖/ 取自中時資料庫)

女星殷旭在《羋月傳》中扮演足智多謀的衛良人，也在《延禧攻略》裡演出和女主角處處作對的掌事宮女方姑姑，雖然都只是配角，但硬底子演技也在觀眾心中留下印象；不過，殷旭出道超過17年，就算參與熱播劇也沒辦法大紅，甚至從《延禧攻略》後疑似息影，已有一段時間沒新作品。

雖然殷旭一直沒有戲劇代表作，但她的感情生活意外變成她受到討論的契機，昔日她在一場聚會認識章子怡的哥哥章子男，章子男對小自己10歲的殷旭一見鍾情，兩人也在2006年步入禮堂；當時章子怡還從美國訂製一個約人民幣20萬元（約新台幣86萬元）的鑽戒，送給殷旭當結婚禮物，可見姑嫂間感情有多好，後來兩人也在電影《非常完美》中同台演出過。