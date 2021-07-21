英特爾旗下自駕車事業Mobileye宣布已在紐約展開自駕車道路實測，成為全球第一家在紐約市區測試全自駕車的公司，挑戰曼哈頓惡名昭彰的混亂交通。

近年已有多家公司在美國進行自駕車道路實測，但測試地點大多集中在加州及亞利桑那州。業者大多不考慮在紐約街頭測試自駕車，原因是紐約市區總是人車爭道，對自駕車形成極大挑戰。

此外，紐約州法律規定駕駛隨時都要維持至少一隻手握方向盤，否則必須有警察隨行才能上路。Mobileye表示公司已取得紐約州政府特准，允許自駕車內的安全人員在道路實測時不用手握方向盤，也無須警察隨行。

Mobileye執行長沙書亞（Amnon Shashua）表示，公司先前已在特拉維夫、慕尼黑、底特律、東京及上海等地進行過道路實測，且測試結果良好，因此向紐約州政府提交測試報告後獲得特別許可。除了紐約市之外，Mobileye也將在巴黎進行道路實測。