藝人小蠻(王承嫣)演出過電視劇《極品絕配》、《星座愛情魔羯女》等等知名戲劇作品。小蠻與邵翔去年結婚，會與粉絲朋友分享兩人的生活日常。目前小蠻已懷孕8個月多，最近在社群上分享孕婦穿搭，造型一曝光，就引起許多網友們的目光。

小蠻今(21日)在臉書上分享自己的心得:「朋友問說，怎麼覺得妳懷孕懷好久？一樣不要問我什麼時候要生，就交給宇宙來決定，我的寶寶自己會選時間來到這個世界！」她坦言，因為自己發現自己懷孕，未滿3個月的時候，就已經公布了消息，所有身旁的友人，才會覺得時間好像特別長。

小蠻也特別精心打扮，穿著時尚的孕婦裝，搭配起黑色墨鏡與鮮紅色的口紅，一身簡約黑色系列服裝色系，手臂相當纖細，挺著巨肚擺出不同姿勢，展現出前衛的生活態度，此貼文已超過1.2萬名網友按讚，相當受到粉絲的歡迎。

小蠻因為懷孕所以身體開始水腫，雙腳整個腳底板與腳踝相當腫，寫下懷孕期間身體改變的狀態:「我老公說腫得很像從火鍋裡，煮好正撈起來，最好吃的甜不辣! 」許多媽媽在底下分享，留言當年懷孕的時候，也是出現腳部水腫的狀態，引起許多婦女們的回應與共鳴。