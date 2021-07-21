中央氣象局今(21)日20時30分發布第6號颱風烟花的海上颱風警報，氣象局表示預報中心課長林秉煜表示，颱風路徑偏北移動，未來強度增強，暴風圈也會持續擴大，今晚到明天，北部及宜蘭地區降雨最明顯，花蓮及中南部也有局部短暫陣雨，明天降雨持續，北台灣周四到周六降雨持續，而且越來越明顯，北部山區有局部豪雨發生，周五、周六影響最明顯，要嚴防強風豪雨，周日烟花颱風將向大陸靠近，但受西南風影響，台灣中南部還是有短暫陣雨。

【LIVE直播】烟花颱風海警發布 氣象局最新說明｜2021.07.21

中央氣象局今(21)日20時30分發布第6號颱風烟花的海上颱風警報。(圖/氣象局)

第6號颱風「烟花」(國際命名：IN-FA)持續往台灣靠近，中央氣象局已於今晚稍早8時30分發布海上颱風警報，預估未來仍有增強趨勢，未來24小時颱風暴風圈會接觸到東北部與東南部海域，北部降雨會趨於頻繁，周五、周六颱風最接近台灣，北部、宜蘭地區有局部大雨或豪雨，北部山區甚至有局部豪雨等級以上劇烈降雨發生。

氣象局預報中心課長林秉煜表示，烟花目前位在台北東南東方540公里海面上，目前所在地區的海溫有利其發展，強度上仍在增強，暴風圈也有擴大趨勢，外圍環流已經開始影響台灣，今天已不斷有雲系移入台灣，雨勢越晚越明顯，今晚到明早北部、東北部降雨頻率變高，中南部花蓮也有局部短暫雨，台東則為午後雷陣雨，目前颱風路徑比稍早預估再略往北偏；此外，北部、東北部、東半部、馬祖、恆春半島都已有長浪出現，西半部、東北部、東半部明天要慎防8-9級強陣風。

烟花颱風周五、周六影響最大。(圖/氣象局)

林秉煜表示，周四到周六這段期間，尤其周五和周六颱風最接近台灣，北部、宜蘭地區有局部大雨或豪雨，尤其北部山區甚至有局部豪雨等級以上劇烈降雨發生，南部山區也有局部性降雨機率，下周日颱風逐漸遠離，環境轉為受西南風影響，中南部天氣仍不穩定，仍有短暫陣雨機率。

林秉煜提醒，降雨量預測上，周五、周六颱風距離台灣最近，預估中部以北、宜蘭、南部山區的每日累積雨量可達200毫米，加上近期都有地震發生，土石相對鬆軟，可能有土石流發展機會。

至於陸上颱風警報發布時間，目前烟花路徑預測朝西北移動，假如暴風南緣接觸到陸地不排除會發布，氣象局仍持續觀察中，預估影響台灣時仍維持中颱強度。對於是否還有機會放颱風假？氣象達人彭啟明稍早表示，暴風圈明天及後天白天仍碰不到陸地，可能還沒有放假與否的問題，但周五晚到周六白天仍要持續留意。