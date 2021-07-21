今行政院政務委員兼工程會主委吳澤成、立委蔡易餘、海洋委員會副主委蔡清標、水利署長賴建信以及相關部會線上會議討論固砂計畫。（蔡易餘立委辦公室提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為搶救不斷流失的外傘頂洲，行政院政務委員兼工程會主委吳澤成今21日上午召開跨部會會議，初步打算透過短期計畫，投入至少新台幣7.72億元，採拋沙、養灘等措施加以防護。

外傘頂洲接近嘉義縣東石外海處，近年來沙灘不斷流失且往南漂移，有「移動國土」之稱，根據行政院資料顯示，自1993年至2020年以來，外傘頂洲已向本島靠近約2.7公里，面積也逐漸縮小。

會議中針對布袋商港淤今吳澤成、立委蔡易餘、海洋委員會副主委蔡清標、水利署長賴建信以及相關部會線上會議討論固砂計畫積改善兼沙洲養灘、植生造林及防風定砂、沙源補助措施、人工保護礁保育等相關措施進行討論。

蔡易餘強調，外傘頂洲目前在南側有破口，導致嘉義養蚵發育不如以往，讓漁民非常困擾，更牽動嘉義觀光漁筏產業，鄉親生計不能忽視，希望外傘頂洲沙灘流失調查報告能盡快出爐，並加快短期防護措施腳步。

吳澤成說，外傘頂洲沙灘流失不能忽視，如無適當防護措施恐無法維持沙洲，將透過短期計畫，投入至少7.72億元進行拋沙、養灘等措施，且時程要加快，希望能在趕在年底加速施工。

吳澤成也做出結論，希望跨部會盡快協調出一個結果，在兩個禮拜內針對短期養護計畫定案，此外，中央也會持續監控外傘頂洲，中長期進度將關注漁港淤積改善兼沙洲養灘措施。