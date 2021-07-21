The 2032 Olympic Games are heading to Brisbane Australia!#Brisbane2032 pic.twitter.com/RRm0jPe5bi — #TokyoOlympics (@NBCOlympics) July 21 2021

21日國際奧會在日本東京召開第138次全會投票通過，澳洲布里斯班正式成為2032年夏季奧運的主辦城市，這也是澳洲史上第3次獲得夏季奧運主辦權，前兩次分別是在1956年墨爾本奧運，以及2000年雪梨奧運，至於前一次南半球舉辦夏季奧運，則是2016年里約奧運。

國際奧會在今年2月24日宣布，布里斯班成為2032年夏季奧運的「首選舉辦城市」，不同於過往採取國際奧會先行確定幾個候選城市，然後才進行投票決定舉辦城市，國際奧會在2019年改變夏季奧運舉辦城市產生機制，也讓布里斯班順利搶下舉辦權。

跟過往夏季奧運舉辦城市大部分都挑選大型城市，或是具有歷史意義的城市當作主辦地，布里斯班是澳洲第3大城市，都會區人口大約只有230萬人，不過這座城市並非體育沙漠，包含高爾夫名將「大白鯊」諾曼、網球名將拉夫特、游泳女將蘇西歐尼爾等人都來自這裡。

目前2032年布里斯班奧運預定在2032年7月23日到8月8日期間舉行，接著登場的帕拉林匹克奧運則在2032年8月24日到9月5日舉辦，所有賽事預計在37個場館進行。