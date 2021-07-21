據路透報導，總部設在倫敦的智庫──國際貨幣金融機構官方論壇（OMFIF）發布的年度全球公共投資者調查顯示，30％的央行計畫在未來12－24個月內增加人民幣持有量，而去年的比例要小得多，只有10％。

報告調查結果顯示，與人民幣形成鮮明對比的是，20％的央行計畫在未來12-24個月內減持美元，18％的央行計畫在同一時間段內減持歐元。隨著近三分之一的央行計畫將人民幣納入其儲備資產，人民幣在全球金融體系中將更具影響力。

隨著大陸經濟實力不斷增強，人民幣國際地位也在逐步上升。國際貨幣基金組織（IMF）近日發佈的「官方外匯儲備貨幣構成（COFER）」資料顯示，今年第1季，人民幣外匯儲備總額由去年第4季的2694.9億美元升至2874.6億美元，連續9個季度增長。人民幣在全球外匯儲備占比升至2.45％，創下了2016年第4季IMF報告該資料以來的新高。

專家表示，當前全球經濟格局加速變遷，各國對人民幣互換的需求進一步上升，互換目的更趨多元化，為人民幣國際化提供了重大歷史機遇。

資料顯示，今年第1季末全球外匯儲備合計12.57兆美元，其中美元占比59.54％，歐元占比20.57％，日元占比5.89％，英鎊占比4.7％，人民幣為全球第5大外匯儲備貨幣。

中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，這是內外因共同促成的。內因方面，主要是大陸經濟穩中向好，經營環境不斷改善，對外資的吸引力進一步提升。尤其是國內金融市場對外開放不斷擴大，QFII、RQFII解除投資額度限制和債券通等開放措施相繼落地，大陸股票和債券納入國際股票和債券指數並逐漸增加權重，增加了海外人民幣金融資產配置需求。

外因方面，關鍵儲備貨幣發行國濫用經濟金融制裁，加速了國際貨幣體系的多極化發展趨勢。今年第1季，儘管10年期美債殖利率走高，但中美國債殖利率差值均值仍有154個基點，高於新冠肺炎疫情前水準，吸引外資增配人民幣債券。同期，境外投資者淨增持人民幣債券633億美元，較前季增長11％。

光大銀行分析師周茂華認為，人民幣在全球外儲占比穩步走高，還與以下因素有關：首先是人民幣匯率走勢平穩。在美元、歐元等主要國際貨幣中，人民幣匯率波動最小，這意味著以人民幣進行交易結算風險低。

其次是全球美元儲備需求趨勢下行。隨著全球經濟多極化發展，美國經濟占全球比重開始下降，美國聯準會等央行長期實施非常規政策，單邊主義和保護主義升溫，以及美元被某種程度政治化等，使各國外匯儲備多元化成為趨勢。