從畫在附近橋墩上的水位指示標尺來看，玉峰大橋1橋墩疑是被往下挖深2公尺。（民眾提供／黃國峰南投傳真）

南投水里鄉濁水溪玉峰大橋下一橋墩被發現，疑是被挖深約2公尺，水里鄉民代表會指出，該處是民眾向第四河川局承租的高灘地，整地時挖到橋墩周圍的土方，恐影響橋樑安全，南投縣政府表示，將儘速派人調查，若有危及公共安全將移送法辦。

水里鄉民代表會表示，該處原是水里鄉公所向第四河川局申請使用，規劃親水環境，已完成前期工程，但後期濕地生態環境規劃，因經費不足而放棄使用權，但現卻傳出後續的接任承租人整地時，恐有破壞橋墩安全情事。

水里鄉民代表會指出，近期發現承租人在整地時，疑是挖到橋墩的範圍，從畫在附近橋墩上的水位指示標尺來看，疑是該橋墩被往下挖深2公尺，附近範圍有明顯整地的痕跡，因為最近汛期將至，恐怕影響橋樑安全，希望主管單位儘速處理。

南投縣政府表示，玉峰大橋為縣府所管轄，高灘地則是第四河川局所管轄，但橋下區域仍是縣府所管理，由於橋墩有禁止挖掘或破壞行為的規定，將儘速派人前往查明，如危及公共安全可移送法辦。

第四河川局表示，已前往會勘發現，該承租人整地範圍除了有第四河川局的地外，尚有橋下縣府所管理的土地，不過承租人否認在縣府土地上整地，由於涉及橋樑安全，將由縣府調查認定。