桃園市長鄭文燦21日特別和香川知事濱田惠造線上對談，除準備有兩城市特色的插畫當禮物，也感謝日本贈台AZ疫苗，濱田則回贈風鈴，相約疫後互訪。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦21日特別和香川知事濱田惠造線上對談，除準備有兩城市特色的插畫當禮物，也感謝日本贈台AZ疫苗，濱田則回贈風鈴，相約疫後互訪。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

為歡慶桃園與日本香川締結友好城市5周年，桃園市長鄭文燦21日特別和香川知事濱田惠造線上對談，除準備有兩城市特色的插畫當禮物，也感謝日本贈台AZ疫苗，濱田則回贈風鈴，相約疫後互訪。

桃園與香川於2016年7月18日簽訂友好交流協定，今年正式邁入第五年，鄭文燦今特別與日本香川縣知事濱田惠造，透過線上方式舉行雙邊姊妹市締結5周年紀念對談。

鄭文燦特別準備「桃園．香川特色插畫」致贈濱田惠造，該幅畫出自台灣知名漫畫家大槍之手，巧妙布置香川的景點特色，繪製成精美的紀念插畫，使香川瀨戶內藝術季中眾所皆知的藝術家草間彌生的作品躍然紙上，高松名勝「栗林公園」的悠然景象穿插於其中，此外再點綴上小豆島特產橄欖花與橄欖油，活靈活現描繪出香川特點；桃園的插畫則繪上桃花、飛機、桃園神社、樂天桃園棒球隊、花生糖、石滬等特色。

濱田惠造讚該幅畫具體呈現桃園與香川的獨特之處，作為友情的象徵非常適合，他也準備「讚岐岩風鈴」致贈給鄭市長。

讚岐岩於1891年被發現命名，是一種精巧別致的灰黑色岩石，輕輕敲擊便發出輕柔溫亮的美麗聲響，奏出香川與桃園數年來持續不斷的溫厚情誼。鄭文燦也讚風鈴的樂聲相當療癒，敲一下便使人心情暢美。

鄭文燦表示，香川充滿魅力，人文薈萃、物產豐富，過去五年來桃園與香川彼此密切交流，希望疫情過後能夠雙方能密切交流，增進情誼。同時，也非常感謝日本贈送我國334萬劑AZ疫苗，在困難時好朋友溫暖貼心的舉動，台灣人會永遠記得。鄭文燦也提到，東京奧運即將舉行，將有7位來自桃園的選手參賽，相當期待選手們的表現，同時也預祝本屆奧運賽事圓滿順利。

濱田則感謝鄭文燦積極推動桃園與香川的交流，今年適逢兩市締結友好五周年紀念，卻因疫情而無法面對面慶祝，相當可惜。不過即便在當前艱困的情況下，雙方仍透過視訊的方式送上這段友誼的祝福，相信疫情很快就能過去，屆時歡迎鄭文燦及桃園市的朋友們造訪香川縣。

秘書處處長顏子傑表示，桃園與香川締結友好交流協定之後，在教育、體育、文化等領域持續進行交流。2017年桃園舉辦客家美食料理比賽，邀請香川縣進行「米篩目PK烏龍麵」交流賽，將雙方最具盛名的在地小吃，端上擂台激盪出創意料理的火花，當時濱田知事亦親自參與活動，爾後的桃園農業博覽會、桃園燈會，濱田知事都親自前來桃園支持，真的非常感動。他也期待疫情結束之後，雙方女子壘球隊的友誼訓練，與城市馬拉松的交流活動，能夠持續下去。