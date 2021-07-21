財政部公布全國非自住家用房屋稅籍歸戶情形，擁有非自住房屋人數突破50萬人、為50.2萬人；相較於2020年的48.2萬，增加2萬人；值得注意的是，擁有10戶以上的囤房大戶1703人，相較於2020年少了44人，財政部認為，政府所提出的房市健全方案與政策逐漸產生效果。

外界關心，我國擁有非自住戶的人數增加，近期外界的提高非自住戶」的房屋稅1.5％到3.6％稅率聲量大，囤屋族的繼續增加恐怕會形成調整房屋稅率的壓力。

財政部官員表示，過往擁有非自住的成長幅度較大，每年起碼都有2.5萬人；但是從2020到2021年僅增加2萬人，囤房族人數增長幅度已經趨緩。

財政部進一步說明，即使人數增長，而且新增的囤屋族以低戶數為多，擁有1戶非自住房子有39萬9478人、占比79.54％，較前一年增加；持有2戶者6萬5440人，占比13.03％，比重已較前一年下降。

高戶數人數更是明顯減少，擁有10戶以上的囤房大戶從去年的1747戶，減少到今年的1703戶，就少了44人。

官員表示，政府推動健全房市方案，以及近期本土疫情升溫對房市也有所打擊，所以整體政策效果如何還要還可以進一步觀察。