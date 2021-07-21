因應烟花颱風來襲，國防部第三作戰區指揮官鍾樹明將於今（21）日前往林口災防區，視導陸戰66旅災防整備情形及實施任務提示，要求各災防分區持續提高警戒，加強災防機具及人員整備，隨時掌握地方災情及危安因素，秉持「超前部署、預置兵力、隨時防救」的積極作為，做好萬全的因應準備；此外，副指揮官張俊志中將亦進駐宜蘭災防區，並開設前進指揮所，期有效掌握雨勢、災情，待命投入兵力。

陸戰66旅AAV7兩棲突擊車完成整備，待命馳援。(六軍團提供)

53工兵群完成M字型偵查突擊舟整備及待命。(六軍團提供)

第三作戰區表示，六軍團指揮部已先期完成災防人員編組，以及AAV7兩棲突擊車、膠舟、抽水機、發電機等應援裝備、機具檢整，各單位亦於營區內完備災防整備，待命隨時執行災害防救任務。

584旅檢整災防機具照明尾車。(六軍團提供)

蘭陽災防區指揮官針對預置兵力實施勤前教育。(六軍團提供)

第三作戰區強調，各災防區均已與地方政府完成聯繫，後續將持續密切關注颱風動態，並要求單位提高警戒，主動與地方政府資訊整合、通力合作，適時調整潛勢區域兵力部署與機具規劃，做好充份的準備，確保國人生命財產安全。