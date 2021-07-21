大陸男星吳亦凡近日捲入桃色風波，遭網美都美竹踢爆用「酒桌選妃」方式誘姦多名女性，其中還有未成年，雖然他本人和工作室都發聲澄清，仍挽救不了形象，甚至遭陸官方點名封殺，而其實5年前就爆出他愛約砲，還炫耀女星李小路曾傳曖昧短訊給自己，如今這段往事又被翻出，李小路就對此回應。

2016年小G娜自爆是吳亦凡的正牌女友，受訪揭露男方私下自戀一面，不但常批評EXO前隊友，還自稱「妳老公我在女明星也是大家特別喜歡的」，其中提到李小璐曾傳過曖昧訊息、影片給吳亦凡，可當時李小璐已透過工作室發聲明澄清，最後就不了了之。

李小璐回覆網友。（圖／翻攝自微博）

而最近吳亦凡爆出一連串性醜聞，就有網友又聯想到李小璐，在李小璐分享與愛女甜馨的母女日常貼文底下，留言酸「你給吳亦凡發過曖昧短信啊，你是真亂啊」，釣出李小璐正面回擊：「請不要亂講話，謝謝。」另外也有人支持李小璐，表示「他們說你去撩約吳亦凡還被拒絕了，我怎麼不信」，也收到李小璐親自回覆「那就對了」，意外造成討論。

李小璐16歲主演電影《天浴》，成為金馬獎史上最年輕影后，2012年嫁給演員賈乃亮後，生下一女賈乃馨（甜馨），未料2019年底爆出和饒舌歌手PG ONE婚外情風波，更有親密片流出，最後兩人的7年婚姻告吹，李小璐的人氣也一落千丈，現則轉型當起網紅。