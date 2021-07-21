警方將竹聯幫明仁會王姓男子等7人逮捕送辦。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方出動除暴特勤隊進行攻堅，將王嫌等7人查緝到案，依組織、妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌送辦。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

竹聯幫明仁會板橋組23歲王姓組長，假藉處理一筆400萬元債務糾紛，2個月前派小弟南下到台南，跟蹤開設超跑出租公司的黃姓被害人，並在他的車座下偷偷安裝GPS暗中監控。

上月29日凌晨3時許，黃男開車返回台南市永康區大樓住處B2停車場，遭王嫌等4人強押上車擄走，王嫌為躲避查緝，不僅多次更換車輛，還刻意將犯案車輛開往屏東，實際上卻是將黃男押到新北市板橋區租屋處，並以膠帶蒙眼、戴頭套，魔鬼氈綑綁手腳拘禁黃男，威脅他必須處理債務，否則動手毆打凌虐，令黃男遍體麟傷。直至一名沈姓共犯在屏東落網，王嫌才嚇得趕緊將囚禁3天的肉票釋放。

專案小組兵分多路，將王嫌等7人拘提到案，查扣6部涉案車輛、空氣槍、開山刀、狼牙棒、辣椒水等贓證物，訊後，依組織、妨害自由等罪嫌送辦，法院裁定王嫌等6人羈押禁見。

刑事局破獲天道盟北海會洪姓成員，涉嫌教唆小弟招攬同學到新北市淡水區他開設的賭場聚賭，卻設局詐賭讓被害人在半小時就狂輸460萬元。洪嫌事後「打折」要求被害人家屬償還230萬元，對方無力支付，就派員到被害人及親友住處、公司，張貼恐嚇字條；另名遭詐賭被害人也因無力償還，住處遭洪嫌手下燃放大龍炮導致起火，所幸鄰居及時協助撲滅，警方將洪嫌等10人逮捕送辦。

此外，北聯幫38歲林姓成員，在網路刊登假求職廣告陷阱，吸引需錢孔急的1女2男到淡水旅館上門應徵，嫌犯先逼迫3人交付銀行帳戶與提款卡，充當詐團人頭帳戶，並強迫3人投宿在旅館，由兩名手下輪流看管，控制行動自由。

嫌犯強逼3人到銀行臨櫃提領贓款多日，直到被害女子偷偷遞紙條「第2次要被帶出去領錢了，請報警」給旅館人員，警方才將3人救出，逮捕林嫌等8人。

警方在最近掃黑行動中，還同時斬斷黑幫經營詐欺機房及走私、販毒等不法金流，其中暴力討債14件、詐欺機房5件、走私販毒5件及隱身特定政黨犯罪2件。