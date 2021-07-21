雲林縣虎尾鎮虎尾科技大學原有3棟學生宿舍，均於70年代創校初期興建，至今已有40餘年歷史，經校方爭取興建新學生宿舍大樓，目前主體工程已完成，預計今年底可完工，將提供918個床位數，供在校生及來訪學者使用。
虎尾科大「學生宿舍大樓新建工程」總建設經費為5億3000萬元，主要建築物包含地上7層樓及地下1層樓，總樓地板面積1萬6185平方公尺，隔了40年新大樓即將誕生，師生們都非常期待。
校長覺文郁表示，興建過程受到近年國內營建物價飆漲，以及新冠肺炎疫情警戒等不利因素干擾，但在內政部營建署所督導的工程團隊及學校行政團隊密切配合下，最後仍可如期完工，實屬不易。
校方說，「學生宿舍大樓新建工程」今年4月20日通過教育部新世代學生住宿環境提升計畫的輔導審查，完工後將配合教育部專家學者意見，接續辦理公共空間擴充及裝修工程，進一步提升校內學生宿舍質量。
校方強調，新大樓將讓學生宿舍不僅是住的地方，更融入同儕交流、社團練習、師生聯繫、討論空間、創意場域等機能，成為學生們互相交流及發想創意的空間，提供學生更新穎、人性化、符合環保概念的住宿環境。
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