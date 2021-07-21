一位台北女子在網路上有人分享被怪人跟蹤的經驗後，聽網友建議下載了一款報案App，實測結果讓網友驚呆。(翻攝信義區三兩事)

一位女子聽從網友建議下載了一款報案App，卻不慎誤觸螢幕上的報案功能，馬上被派出所警方聯繫。(翻攝信義區三兩事)

女生單獨在外，尤其是深夜未歸要格外小心，一位台北女子在網路上有人分享被怪人跟蹤的經驗後，聽網友建議下載了一款報案App「110視訊」，卻不慎誤觸螢幕上的視訊報案功能，馬上被派出所警方聯繫，儘管向警員解釋，對方仍不願意掛掉電話。網友見實測結果後，紛紛直呼，「馬上下載！」

「今天我做了一件很糗的事！」一位女網友21日在臉書公開社團「信義區三兩事」表示，看到其他社團有網友前幾日遭人跟蹤，靠著「110視訊」App成功脫身，力勸「女人就要下載」，於是也載來試用。不過，卻誤觸到App上「視訊撥出」按鍵，通話一撥打出去馬上接通警局。

原PO立刻掛斷後，不到1分鐘又接獲附近的三張犁派出所來電，當下也立刻向員警道歉，告知是因為下載誤觸導致。但是員警絲毫不敢大意，還很認真地盤問原PO身份和所處地點，並強調，「小姐，我一定要確認妳的身份，請妳立即報出妳的名字、家裡地址、還有出生年月日核對身分；否則如果妳現在是被歹徒拿到手機威脅，那不是立即就有危險嗎？」

最後，原PO只好如實報告，讓警方相信真的是誤觸案件，事後她也直呼，「真是糗大了，但是也很慶幸執法從嚴！未來一定要記住這個App，因為讓我感覺很安心。」

網友看完原PO分享的另類實測結果後，紛紛表示，「滿可愛的故事，這警官認真欸，值得嘉獎」、「妳實測成功欸」、「看完馬上下載」。有網友建議，可以再買個小瓶的隨身防狼噴霧，以提高自保跟逃跑時間，另外也有人分享，除了「視訊110」外，也有「視訊119」App可提供民眾報案，意外發生時，勤務中心人員還會線上指導如何操作CPR。