河南省近期遭遇極端氣候強降雨，全省大範圍下起劇烈暴雨，鄭州中西部豪雨成災，而全球約一半iPhone產能皆是於鄭州組裝，也令外界擔憂iPhone產能受暴雨影響，對於河南鄭州市近日暴雨襲擊，蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）也備感憂心，並於微博發文，蘋果將捐款支持救援和重建行動。

陸媒報導，河南近日全省遭遇大範圍極端強降雨，罕見的持續性強降雨被形容為「千年一遇」的慘況，鄭州市區出現嚴重淹水，市鐵路、公路、以及民航交通也受到衝擊，目前區域附近也有相關單位投入救災。

鄭州市為iPhone產能重鎮，鴻海於鄭州有3個廠區，逾90條生產線，約35萬名工人，全球約一半iPhone於當地生產，因此也引發外界擔憂產線是否會受到暴雨影響。

蘋果執行長庫克於微博上發文，心繫河南強降雨災情，表示蘋果將捐款支持當地救援和重建行動。（圖／截自微博）

對於鄭州市水患，蘋果執行長庫克亦心繫當地災情，於今（21日）下午於社群平台微博發文，表示蘋果將未當地救援和重建工作提供金援，「我們心係受到河南省強降雨影響的每個人，以及在一線保護人們安全的救援人員。Apple將捐款支持當地的救援和重建工作」。

此外，德國、比利時和其他西歐地區近日也遭受「千年一遇」規模的洪患肆虐，洪災更導致約200人死亡，庫克上周六於推特發文，對洪災的影響感到擔憂，蘋果將捐款支持當地救災行動。