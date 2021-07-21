香港網紅娜美（秦楚瀅）擁有清純臉蛋與穠纖合度的好身材，近日更跨足演藝圈，獲邀在電影《＃PTGF出租女友》演出，星途備受看好。未料她近日罕見曬性感，在社群網站曝光的泳裝照，竟意外導致一對情侶感情破裂，女方甚至崩潰提出分手，引爆香港網友熱議。

外型清純可人的娜美，近日突然在社群網站表示今日是一個值得要PO照慶祝的好日子，說完立刻PO出她開腿坐在池邊戲水的火辣泳裝照，罕見曬出她深藏不露的好身材，果然引來粉絲噴血狂讚「今天什麼日子，讓妳解放」、「有生之年見到娜美穿泳裝，夫復何求」、「娜美好少穿泳裝」，娜美亦親切回應網友，開玩笑表示這泳裝照是「十年一遇」。

其中一位男網友亦留言大讚娜美「性感正身材」，想不到接下來悲劇就發生了。因為他一句無心留言，竟意外惹來女友不滿，不僅火大連發2則留言質問男友，還一度崩潰到想提出分手，要男友去跟娜美交往好了，「這樣好啦你要她不好要我啦你最好跟她做情侶為什麼你要留言」、「你跟我一起取消娜美的讚跟追蹤以後沒我批准情況下不准再讚與追蹤其他女性」。

娜美泳裝照意外成為情侶吵架導火線。(取自娜美臉書)

雖然該位男網友並未有任何回應，但其他網友就看不下去，紛紛留言送暖「這次我挺你」、「喜歡按讚女生是自由，輪不對你女友說話」、「為何女生追星可以，男生追網紅就不行，男女平等真棒」，認為女朋友實在太沒自信了。