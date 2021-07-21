新加坡本土疫情升溫，星國衛生部初步統計，今天新增179起本土案例，其中130人與裕廊漁港群聚感染有關，此感染群累計逾400人確診。另外，馬來西亞今天確診人數再度破萬。

在Delta變異株肆虐下，東南亞各國近來都出現新一波疫情，包括新加坡、馬來西亞、印尼等。

新加坡連續3天新增本土案例都破百，衛生部今天表示，初步確認新增179起本土案例，其中130起與裕廊漁港（Jurong Fishery Port）感染群有關，另有8人屬於KTV夜店感染群。

星國上週接連爆出與越南陪酒女郎相關的KTV夜店群聚感染及裕廊漁港感染群，導致COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情再度升溫。明天起將加強防疫措施，包括禁止餐廳內用、限制社交聚會人數最多2人等。

到目前為止，裕廊漁港群聚相關的確診者累計達451人，是星國目前最大的感染群；當局指出，這個感染群發現的Delta變異株有可能源於印尼的漁船。另外，KTV夜店感染群已有215人確診。

星媒引述傳染病專家表示，以目前趨勢看來，未來幾天可能會持續看到確診人數維持高位，也許一週後才會下降。

星國衛生部通報，初步確認今天新增181人確診，包括179起本土案例、2起境外移入。總人口約570萬的新加坡目前累計6萬3621人確診，病故人數維持36人。

另外，馬來西亞疫情也持續延燒，連續9天新增確診人數都破萬。馬國衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）指出，今天新增1萬1985人確診，全國累計確診案例為95萬1884例。

諾希山表示，今天新增199起死亡案例，累計7440人病故。星洲網報導，這創下馬來西亞單日新增死亡案例的紀錄。

馬來西亞疫情嚴峻，當局正加速推動疫苗接種。綜合星馬媒體報導，由於馬國全國接種計畫接下來將以輝瑞疫苗為主，引發民眾質疑中國科興（Sinovac）疫苗的效用；為此，諾希山引述醫學數據表示，科興和輝瑞疫苗沒有太大區別，對預防重症及住院都非常有效。

馬來西亞已批准使用的疫苗包括輝瑞、阿斯特捷利康（AstraZeneca）及科興等。

此外，新加坡已採購科興疫苗，但目前衛生科學局仍在審查評估這款疫苗，尚未列入全國疫苗接種計畫使用。星國全國接種計畫目前使用的是輝瑞、莫德納（Moderna）等2款疫苗，但允許私人診所透過「特別採用程序」（SAR），使用政府現有的20萬劑科興疫苗為希望接種的民眾施打。

新加坡衛生部統計，截至19日，星國共有6萬3194人接種科興疫苗。這是衛生部首度將科興疫苗接種數據列入每日疫情通報內容。