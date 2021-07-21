美國西部幾州，包括加州、奧勒岡州、蒙大拿州的山林野火，造成的濃煙正向東部擴散，費城、紐約等東部城市都明顯感受到能見度不佳。

美聯社報導，奧勒岡州目前發生今年最大的一場野火，焚燒面積達到1569 平方公里，這是羅德島州的一半！巨大濃煙與灰燼形成衝天巨柱，噴射到9公里高空，紐約都感覺的到。星期二，紐約市的天空變得朦朧。

加州內華達山脈兩側的火勢也越來越大，克拉馬斯山脈(Klamath Mountains)的落葉松因富含松樹油，火勢相當快速又猛烈，延燒158平方公里而無法遏制，造成好個幾個社區被迫疏散。

美國東海岸的大火與霧霾，與去年秋天幾乎如出一輒，同樣影響了數千公里外的空氣品質，差別在於去年的風向是向太平洋吹，而今年是往美國東部方向吹，因此對對美國的影響比去年強烈。

奧勒岡州的大火已經肆虐到該州的南部，並且在狂風和極度乾燥的天氣的推動下，每天以6 公里）的速度擴大，乾熱的天氣又進一步助長火勢。消防人員似乎是與難以對付的惡龍在決戰，他們連續 10 天後撤，因為火勢會從樹梢跳到樹梢，樹木受到高熱烘烤會爆炸，炸出的火燼會飛到遠方，引發新的大火。在某些情況下，森林大火還造成了風向變化，甚至是「旱雷」，雷擊又引發新的大火。

至少有 2000 戶家庭被疏散，另有 5000 戶受到威脅。至少有 70 所房屋和 100 多座附屬建築被大火燒毀。所幸至今沒有人死亡，但野生動物就被燒死很多。