美德達成協議 取消「北溪2號」制裁准其完工 21:162021/07/21 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國與德國最快於周三宣布，兩國已達成協議，允許爭議多時的俄羅斯天然氣管線「北溪2號」（Nord Stream 2）完工，美德多年來為此對峙的緊張關係可望劃下句點。前兩屆美國政府的官員反對自2012年開發至今的「北溪2號」，但拜登為拉近與歐洲和柏林關係立場丕變，放棄制裁這家俄國天然氣公司。 白俄反對派領袖訪華府 列企業清單籲美祭制裁 旺報社評》BNT疫苗揭穿行政院謀獨真相 #北溪 #達成協議 #美德 #制裁 #完工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7月26日沒要解封 警戒降級機率大 04:102021/07/21 焦點要聞 美起訴中國特工網攻 北京反嗆CIA 04:102021/07/21 焦點新聞 Volvo擬購吉利控股在華合資企業股權 16:412021/07/21 財經 台南再增614戶只租不售社會住宅 2024年完工 12:032021/07/21 生活 網路鄉民調查局 置產理財專家來解惑 09:002021/07/21 房市新訊 土城醫院與北科大產學合作 盼臨床檢測儀再獲提升 12:162021/07/21 健康 零星民眾北海岸觀海 金山公所籲防颱防疫期間勿觸法 13:132021/07/21 社會 搶救巴氏銀鮈 南投林管處推保育平台 04:102021/07/21 地方新聞 烟花襲台恐亂疫苗接種 1圖看懂全台停打資訊 16:262021/07/21 生活 推動AR與直播教室 北科大教學實踐計畫績優領先全國 08:242021/07/21 政治 正宗之亂 福州菜老店嗆對手惹官司 04:102021/07/21 社會新聞 財經熱門新聞 航運三雄神鬼奇航再起？散戶要砍要買3大價位曝光 - 財經 鄭州強降雨釀災 科技大老預告將出手 金援要來了 - 財經 航運股又崩了 散戶快丟船票：抽中這檔現賺6萬 - 財經 長榮出關首日就見傳說密碼 大單連續敲進打開跌停 - 財經 時速600公里 最新磁浮列車亮相 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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