美國與德國最快於周三宣布，兩國已達成協議，允許爭議多時的俄羅斯天然氣管線「北溪2號」（Nord Stream 2）完工，美德多年來為此對峙的緊張關係可望劃下句點。前兩屆美國政府的官員反對自2012年開發至今的「北溪2號」，但拜登為拉近與歐洲和柏林關係立場丕變，放棄制裁這家俄國天然氣公司。