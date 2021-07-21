新北市一名人夫突然被妻子要求要離婚，仔細追查後，才發現妻子在外偷人，大膽地與一名男子當街擁吻，人夫還發現妻子內褲上出現不明的分泌物，疑心是與他人通姦的證據，憤而向法院提告。新北地院審後，判小王要賠20萬。可上訴。

判決書指出，人夫主張原本與妻子感情融洽、子女關係良好，但2019年4月間妻子卻突然表示想離婚，甚至經常於他還擔任導遊出國帶團時，逕自外出不歸，將小孩丟給保母照顧。

人夫控訴，他透過友人傳達才知道妻子經常向男子阿章（化名）外出，頻繁的共同吃飯、同遊、進出家中，他始驚覺妻子外遇多時；人夫還於同年8月間目睹妻子與阿章在路邊擁吻，又於同年9月間發現妻子內褲上留存的分泌物與平常的質地不同，疑心是通姦時所留下的體液。

人夫還發現，妻子與小章在通訊軟體LINE上經常互傳親密訊息，不僅互相呼喚對方起床、每日相約同出門、報備每日行程等互動，均顯示兩人交情分比尋常，在在顯示兩人已是親密交往的情侶。

對此，小章辯稱，他並未與人妻交往過，也無接吻一事，兩人是因為交換成長課程的意見，他才基於朋友身分陪伴在人妻身旁，絕對沒有任何不當的行為，並控訴一切都是人夫捕風捉影。

新北地院法官勘驗翻拍照片發現，小章有與人妻牽手且互相倚靠，另外，在對話中小章曾與人妻互傳，「我愛你」、「能有你是快樂的」等表示愛意的曖昧對話，實在難認定只是單純朋友關係。審酌證據後，判定小章須賠人夫20萬為適當。可上訴。