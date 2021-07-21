東京奧運國手搭經濟艙出國比賽，官員卻搭商務艙，引爆全民怒氣。總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與教育部長潘文忠曾承諾要讓國手出國比賽搭商務艙，但此次東奧代表團卻跳票。蔡英文、蘇貞昌與潘文忠先後道歉，但民進黨卻有人出面護航，甩鍋馬英九。資深媒體人黃光芹表示，看來民進黨的豬隊友還不少，有的還是常業的！前民進黨立委林濁水則留言表示，「歉道到這個程度，真是成群結黨大演頭昏眼花秀。」

東奧代表團跳票，蔡英文、蘇貞昌與潘文忠道歉後，民進黨立法院黨團書記長羅致政卻表示，這次是一個特別的狀況，蔡總統在2016年的承諾沒有跳票；民進黨台北市議員許淑華也在臉書指出，問題出在馬政府時期的組織改造，將體育委員會降級併到教育部體育署，無論預算或人力編制都受到影響。

黃光芹21日在臉書貼文表示，真是奇了！怪了！蔡總統和蘇院長、潘部長都道歉了，黨團幹部卻跳出來說，蔡總統的承諾沒有跳票，真是怪了。另兩位現、卸任民代就更奇了，一個自己噴口水，甩鍋給馬政府，還叫別人不要噴口水；另外一位則製表闡釋，政府即使拿納税人的錢去補助了，但管不到就是管不到，一副反正冤大頭做到底無所謂似的。

黃光芹接著表示，要嘛，也統一一下，蔡總統管不到，馬總統該管？承諾没跳票，官員没坐商務、是選手坐了？民進黨都没錯、根本不該道歉？是我們錯了，我們對不起！看來民進黨的豬隊友還不少，有的還是常業的。

前民進黨立委林濁水留言表示，「歉道到這個程度，真是成群結黨大演頭昏眼花秀。」黃光芹回應說，「動作確實太大了！」

網友表示，「硬拗嘴臉的官員，真的讓人看不下去！」、「要紅的，就讓他紅一些。」、「怎麼還能扯到馬前總統？」、「厲害了這個黨。」