河南暴雨 陸委會：對受災傷亡的陸方民眾表達慰問與關懷 21:182021/07/21 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 河南暴雨 陸委會：對受災傷亡的陸方民眾表達慰問與關懷。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於大陸河南因強降雨發生嚴重水災，陸委會今表示：因受極端氣候影響，中國大陸近日來連續暴雨頻發，範圍不斷擴大，在許多地區釀成災害及人員傷亡，本會對受災傷亡的陸方民眾，表達慰問與關懷，也將持續關注災情，希望受災的民眾平安健康，受損的家園得以早日重建。 陸委會指出，海基會已聯繫當地台商了解相關情況，陸委會也將持續關注相關災情消息，也會持續透過相關管道，瞭解在陸台商、台生的狀況，以便提供必要的協助。 鄭州洪災建案海報稱「讓風雨只是風景」被砲轟災難行銷 河南特大暴雨災情慘 習近平對救災發指示：防大災之後有大疫 #陸委會 #受災 #民眾 #相關 #傷亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸外交部：目前無外國公民傷亡 相信河南能戰勝災害 16:182021/07/21 兩岸 宣揚鄭州暴雨「千年一遇」引反彈 法媒質疑傷亡數字 河南下令嚴禁瞞報 19:462021/07/21 兩岸 「居住高地 讓風雨只是風景」 河南建案消費洪災惹眾怒道歉了 14:312021/07/21 兩岸 暴雨襲擊鄭州地鐵 受困民眾歷險歸來：水深及胸、傳訊息留遺言 10:432021/07/21 兩岸 本土疫情趨緩 民眾對台股信心 V型反彈 04:102021/07/21 財經要聞 連日暴雨襲擊 河南全省98萬用戶用電受影響 16:292021/07/21 兩岸 鄭州大雨造成重大傷亡 蔡總統：對不幸過世者表示哀悼 15:302021/07/21 政治 李旼快評》總統關心鄭州災民 好的開始 16:492021/07/21 快評 河南特大暴雨水位及腰 8條國道、8條省道積水塌方 10:592021/07/21 兩岸 鄭州暴雨釀12人死亡 江啟臣表達哀悼 14:472021/07/21 政治 河南暴雨孫儷范冰冰等上百藝人齊捐款 張庭夫婦出手驚人捐最多 17:502021/07/21 娛樂 兩岸熱門新聞 美國副國務卿雪蔓25日訪問中國 - 兩岸 - 工商 鄭州地鐵生還者憶：月台上躺滿乘客遺體 男乘客自願讓婦女先離開 - 兩岸 鄭州地鐵五號線被困者：幼童被抱著從後往前傳到救援人員手中 - 兩岸 - 旺報 時速600公里 最新磁浮列車亮相 - 產業財經 - 旺報 美日韓副外長談及台灣後 美副國務卿行程突變將訪中 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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