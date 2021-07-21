對於大陸河南因強降雨發生嚴重水災，陸委會今表示：因受極端氣候影響，中國大陸近日來連續暴雨頻發，範圍不斷擴大，在許多地區釀成災害及人員傷亡，本會對受災傷亡的陸方民眾，表達慰問與關懷，也將持續關注災情，希望受災的民眾平安健康，受損的家園得以早日重建。

陸委會指出，海基會已聯繫當地台商了解相關情況，陸委會也將持續關注相關災情消息，也會持續透過相關管道，瞭解在陸台商、台生的狀況，以便提供必要的協助。