吳克群近來參與大陸說唱音樂綜藝節目，引起話題。（何樂音樂提供）

吳克群近來參與錄製大陸說唱選秀節目《說唱聽我的》，擔任領導官，深受粉絲喜愛。他在大陸工作滿檔，除了錄製節目，同步在忙籌備新專輯、商演等，愛情事業兩得意的他，和與小13歲女友陳語安交往3年多，感情穩定，他正積極忙拼事業，笑虧：「最近說唱是我的王牌女友，我全聽它的。」

吳克群在首期節目中，直誇2度來參賽的翟志翔（小鴨哥）雖然沒被獲選，但進步值得肯定，小鴨哥坦言演出第一次誇讚，讓他內心感動，氣氛動人，吳克群表示事後也重看了小鴨哥片段4遍，忍不住紅了眼眶，甚至憶起在低谷的時，曾自我懷疑：「為什麼人生會如此艱難。」

吳克群說自己從來不是一個一步登天的人，一出道就是從跌倒、被看扁開始，始終不氣餒，「哪怕長大，有點成績了，第一次拍電影也是撲街開始，但我始終相信，成功只是爬起來的次數比跌倒多一次。」他鼓勵大家要勇敢做危險的夢，看到小鴨哥也感同身受，「我完全能感受到他一個小人物的苦痛、壓抑、憋屈，但我相信這是創作的巨大能量。」

41歲的他，向來熱愛運動，工作之餘，仍維持健身習慣，近期還成功瘦身，現在體重約65公斤，身材瘦回了10年前推出《愛我恨我》專輯時的狀態，模樣凍齡。他正創作新歌，預告已製作很多不同類型的音樂， 「是以前沒有做過的東西，大家可以期待一下」並自虧說：「是可以抵抗的反作用力的音樂。」