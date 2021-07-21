陶喆從兒⼦⾝上能看到很多⽗親的影⼦。（摘自臉書）

陶喆月初剛結束生日直播音樂會，他日前帶著老婆Penny、2歲兒子「Bon Bon」一家三口低調赴美國開工。他20日曬出帶著兒子第一次去看已故爺爺陶大偉的照片，「看爺爺for the first time」，兒子穿著吊帶褲的可愛模樣，萌翻粉絲。

被問及會在當地打疫苗？陶喆經紀人楊濮僕說：「當地就近會去打。」安全防疫第一。陶喆新作原訂在美國與國外樂手合作錄製，但受到疫情影響，之前全數喊卡延期，近來美國開始解封，他先前忙跟當地與樂手協調合作時間，預計在美國待數個月，希望趕緊順利製作完成，帶著新專輯返台與粉絲見面。

陶喆曾發文表示很想念逝世的父親陶大偉，每年父親節⼼裡都很複雜，⽗親也離開快9年，最遺憾的則是2歲的兒⼦沒有機會認識爺爺，原本前幾年想帶兒⼦回洛杉磯看爺爺，礙於疫情爆發，⼀延宕就過了兩年， 陶喆如今偶爾會開著當年送給⽗親的銀⾊保時捷，帶兒⼦去兜風，每次⾒到兒⼦興奮的樣⼦，似乎知道爺爺是誰，他直呼： 「⾎緣關係真的很奇妙。」