Relatives of Glenn Barratt 51 have urged others to get vaccinated to avoid more heartachehttps://t.co/zxGMQuIwAj — Hull Live (@hulllive) July 21 2021

《格林斯比電訊報》（Grimsby Telegraph）20日報導，英國一名壯漢13日因感染新冠肺炎（COVID-19）過世，而在他失去意識前，曾告訴醫護人員說「我希望我有接種過疫苗」。他的親屬在悲傷之餘，也呼籲所有人盡快接種疫苗，以免悲劇繼續發生。

根據報導，51歲的巴拉特（Glenn Barratt）在與新冠肺炎對抗3個禮拜後，13日仍不幸於「威爾斯王妃戴安娜醫院」（Diana Princess of Wales Hospital）去世。據信他是在6月13日與一群朋友共同到酒吧觀看歐洲國家盃足球賽時染疫，當天英國隊雖然以1比0戰勝克羅埃西亞，但賽後該酒吧中共有7人確診。

他57歲的堂兄米區（Ken Meech）悲痛地表示，身高超過190公分的巴拉特是名「溫柔的巨漢」，自願照顧許多朋友。由於在10年前的一場車禍中失去脾臟，巴拉特決定不接種疫苗；但在6月25日因病情加劇而接受誘導性昏迷（induced coma）之前，巴拉特告訴照顧他的護理師「我希望我有接種過疫苗」。他最終於13日在母親陪伴下離世。

巴拉特72歲的父親也在賽後確診，但由於他已接種2劑疫苗，因此身體狀況良好；而那間酒吧中另一名未接種過疫苗的23歲男性，則在染疫後被送入加護病房治療。米區指出，他相信若巴拉特有接種疫苗，將更有機會戰勝病魔；他強調，格林斯比是英國疫情最嚴重的地方之一，而當地正在解封，許多人在未進行任何防疫措施下聚集在一起，呼籲大家盡快接種疫苗，並稱這種病毒「不會消失」。

巴拉特的葬禮將於27日舉行，儘管英國當局已解除大部分強制性防疫規定，但他的家人仍堅持，參加葬禮者必須保持社交距離並戴上口罩。