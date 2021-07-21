衛福部瞞著社會偷偷通過高端EUA審查，過程不錄影也不公開審委名單，連去識別化紀錄也變成部分揭露。試想，若判人生死的法官，審判時要求姑隱其名、拒絕旁聽，連判決書也遮掩隱匿，背後若非有暗盤交易，就是害怕恐龍判決經不起檢驗。所以，蔡政府何以堅持黑箱？其居心叵測，令人毛骨悚然；對老百姓內心憂慮的無視，更是讓人心寒。

衛福部19日宣布，高端疫苗已在18日通過專案核准製造。霎那間，你我才驚覺，一個攸關全台民眾生命健康的重大會議，就這樣安安靜靜地召開、神神秘秘地結束。2300萬人像是局外人，被要求只能相信政府、相信黨，不容許對高端有一絲挑戰與質疑。

只是，如果高端疫苗真有這麼神，神到中和抗體效價比值高出AZ疫苗3.4倍，保護力高達9成，與美國Novavax不相上下，以陳時中好大喜功的政治性格來說，豈能忍住不敲鑼打鼓嚷著要全世界看好了？

結果，別說公開審查，就連審委名單也陳時中被一手蓋掉，理由竟是「公開也不保證沒有背後交易」；就連他本人主動提出、且經朝野決議通過的「去識別化紀錄」，也撕毀變卦成選擇性揭露。

如果這種理由說得通，那麼蔡政府何不乾脆宣布立法院院會、委員會及朝野協商，全數回歸密室模式；爾後總統以下的中央及地方選舉，驗明票匭封識、啟封取票、開票唱票也請全數取消，反正「公開也不保證沒有背後交易」，不是嗎？

如果法官審判時都被要求具名並公開判決書，那麼，審查攸關2300萬人生命健康的EUA，有什麼權力要求黑箱？美國食品藥品監督管理局（FDA）審查輝瑞、莫德納的EUA，不僅即時直播，還記名表決；歐盟EUA審查也都採取類似規格。

當國產疫苗不被多數民眾信任已成事實，如何讓EUA會議不受政治干擾，純粹就科學實證進行驗證，是唯一能挽救國產疫苗公信力的機會。令人遺憾的是，陳時中近日的發言，只會更加坐實政治主導科學之嫌。

除非蔡政府心裡有鬼，否則就請別再拒絕公開透明。不然，一個由政治決定科學結果的會議，注定難以挽回老百姓對國產疫苗的信心。