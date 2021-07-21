日本寫真女星日向葵衣有一張神似國民老婆新垣結衣的臉蛋，還擁有G罩杯的傲人上圍，更不吝嗇展現好身材，經常在社群PO出各種清涼穿搭照；最近日向葵衣化身運動美少女，穿著性感小背心和超短熱褲，抱著籃球微微一笑，中空裝側面露出美胸，身材曲線被看光。

日向葵衣過去曾當過實況主，目前除了是寫真女星外，也有在戲劇領域積極展露頭角，在IG上也有超過17萬粉絲，更以「療癒系寫真偶像」的風格，用好身材「治癒」大票男粉絲的身心；另外日向葵衣還有經營YouTube頻道，大多以記錄個人生活為主，累積不少人氣。

近期日向葵衣一如往常在IG分享性感美照，這次當起運動美少女，換上小背心和超短熱褲，在籃球場抱著一顆籃球回眸一笑；畫面中日向葵衣身上小背心沒穿好，側身發現裡面疑似沒穿呈現中空狀態，炸出G罩杯美胸，而渾圓的臀部也超明顯，火辣身材曲線讓人看了臉紅心跳。

雖然日向葵衣才踏入寫真界不久，但短時間就以無辜臉蛋加上G罩杯身材，獲得大量工作邀約，其中大多是性感泳裝寫真，讓她成為未來不可限量的新星；不少男網友看到女神的好身材，都興奮地表示，「好想成為那顆球」、「不知道眼睛該看哪」、「這個表情和身材都太犯規了」。