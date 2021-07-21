中央氣象局於晚間發布海上颱風警報，烟花颱風持續逼近，台電基隆區營業處表示，已成立防颱緊急應變小組全力戒備，進行防災設備與備料盤點，並安排搶修人力預備待命，隨時注意氣象局最新資訊，投入災防，並呼籲民眾若發生停電事故，請多加使用網路通報及查詢停復電資訊。

台電提醒，為加強防颱民眾應取下固定招牌看板、懸掛物，避免遭強風吹落損壞電線而發生斷線或停電，並防範地下室淹水影響搶修，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電，切勿碰觸或自行處理，避免觸電。

台電呼籲，若發生停電事故，鼓勵民眾多多使用「台灣電力APP」停電報修功能，台電可以即時受理，並推播最新搶修情形，或利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況即可查詢或通報停電資訊，無法使用網路或習慣打電話的長輩，可撥打「1911」客服專線。

此外，針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修盡快復電，採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則進行，以火車、自來水及電話通信等公用設施率先搶修，不過，停電範圍、電力受損程度、交通路況及風雨情況等因素，仍會影響搶修時間長短及進度，若民眾遇到停電狀況請多多體諒。