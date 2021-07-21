虛擬活動平台香港新創事業EventX21日宣布，完成1000萬美元的B輪融資，由 HTC宏達電和中國大陸私募股權業高成資本（Gaocheng Capital）共同領投。EventX共同創始人兼執行長黃卓琛（Sum Wong）表示，疫情全球大流行下，虛擬工作空間和虛擬活動將成為新常態，此次與HTC VIVE的聯盟，將能讓EventX深入VR領域的新創融合模式。

EventX公司表示，已支援過中國大陸境內和跨境活動，成功獲得數百家全球大型活動、品牌公司的合作關係，包括阿里巴巴、PwC、GL Events、Informa、雅虎、政府部門、大學等，用戶年增長率超過800％，累積超過500萬滿意的與會者、2萬場線上、混合和線下活動的實戰經驗。

基於符合防疫要求而減少旅行，禁止民眾參與大型休閒聚會等，使得過往每年超過1兆美元的專業活動商機，被永久地改變，EventX表示，同時也引起創投業向虛擬活動軟體業注入大量資金的新趨勢。英國線上活動平台類Hopin近兩年籌資5.65億美元，市值衝上56.5億美元，成為歐洲有史以來增長最快的新創公司，就是最好的參考範例。

EventX表示，完成B輪募資後，將在產品和工程方面進行大量投資，隨著各地逐步解封，引領活動行業的復甦，不僅為虛擬活動服務帶來穩健發展，還會為營銷和活動行業開闢新的空間和機會。