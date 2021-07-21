美國副國務卿雪蔓於21日訪問日本與日韓副外相、外長會面，三國高官不但「強調」了維護台海和平穩定，雪蔓會後還說暫時沒有訪問中國的行程。但在當天短短幾小時之後，美國國務院突發聲明，表示雪蔓此次亞洲行新增了中國及阿曼的行程，雪蔓也將與中國外交部長王毅進行會面。美國官員指出，雪蔓這次訪中，北韓將成為核心議題。

美國國務院21日發表聲明，雪蔓將前往天津會見中國官員，包括中國國務委員兼外交部長王毅。這次討論是美國與中國官員進行坦誠交流，以促進美國利益和價值觀，並負責任管理（中美）關係、持續努力的一部分。雪蔓將討論美國對中國行動嚴重關切的領域，以及美中利益一致的領域。此外，雪蔓也將訪問阿曼，推動地區和平安全。

美聯社21日引述匿名美國官員的話表示，雪蔓此次訪中的議程將是廣泛的，涵蓋有爭議的領域以及一小部分趨同領域，例如共同希望將北韓帶回核談判，但他們承認（彼此間的認知）差異巨大而且明顯，並且可能「占據大多數討論」。