五角大樓週二宣布，美軍對索馬里亞的青年黨組織進行了空襲，這個組織經常發動死傷嚴重的恐怖攻擊，而且對與基地組織也有關聯。

任務與命令(task and purpose)報導，五角大樓發言人辛西婭·金(Cynthia King)說：「國防部證實，美國非洲司令部部隊與索馬利亞聯邦政府協調，可對加勒卡約(Galkayo)附近的青年黨進行空襲。」

由於美軍沒有派駐在索馬利亞，因此攻擊行動是從其他國家出發，但是發言人沒有透露美軍當時在哪個國家，只表示「在空襲期間，他們(美軍)沒有在索馬里境內行動。」 意思可能是，空襲採用遠攻武器，飛機發射武器時，並不在索馬利亞境內。

發言人說：「目標是打擊青年黨恐怖分子，戰鬥損害評估仍在進行中，但司令部的初步評估，沒有造成平民傷亡。」

雖然過去 30 年來，美軍最大的行動主要發生在中東，但是在非洲大陸也有一些值得注意的任務，比如1993 年 10 月的「摩加迪休戰役」，這就是著名的「黑鷹計畫」(Blackhawk Down)，美軍100多年特種部隊，與上千名民兵的巷戰，造成19名美軍部隊死亡，是越戰後犠牲最慘烈的單次戰役。

前陣子，美國政府為當年參戰的60 名特種作戰人員，頒授傑出服務獎章，以表提他們的英勇。

去年 12 月，美國總統川普下令，將在今年1月15 日之前，撤出在索馬利亞的 700 名美軍。如今這些部隊確實不在索馬利亞，其中一些撤離非洲大陸，然而重新部署在鄰國，以便在必要時進行跨境作戰。