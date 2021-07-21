基隆市議員張顥瀚要求增派機動式抽水機隨時待命。（基隆市議員張顥瀚提供／陳彩玲基隆傳真）

烟花颱風來勢洶洶，路徑雖逐漸北轉，但基隆仍首當其衝，市議員張顥瀚今日邀集市中心區多位里長至東四碼頭勘查抽水站整備工作，要求市府除維持現有4組排水設施正常運作外，應於颱風期間增派機動式抽水機隨時待命，以避免強降雨導致市中心低窪地區淹水。

張顥瀚表示，哨船頭地區地勢低窪，尤其信五路與義一、義二路之間高度更是低於海平面，他說，市府目前於東四碼頭雖設有四部抽水機組，但先前多次遭遇暴雨時，中正公園上方雨水直接往哨船頭匯流，加上海平面高於排水設施，既使抽水設備正常運作，仍會有積淹水的現象。

因此，他特別要求市府應增派機動式抽水設備，提高大雨時的排水量，減少水患給民眾帶來的生命及財產損失。

對此，市府工務處下水道科長章志華說，東四碼頭抽水站有4部抽水機，還備有發電機，確保不斷電，廠商也已進駐隨時監控水量，大雨水量達警戒值就立即抽水，他也允諾會在東四碼頭設置1部移動式抽水機，隨時應變抽水。