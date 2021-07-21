藝人吳淡如因為在日本北海道投資房地產，老房屋不小心被誤拆了，讓她在臉書上娓娓道來整個事件經過，引起許多網友們的關注，老房屋後續賠償相關的發展。吳淡如(19日)分享日本房屋仲介的一些銷售模式，以自身經驗來提供大家參考。

吳淡如分享買日本房屋經驗:「最近有很多日本仲介，在北海道美侖美奐的渡假村的房子，也就是買了這些舊房子拆掉來蓋，然後主要是賣給中國的富豪遊客。買一塊地可能只要300萬，花了1500萬日圓蓋一個超時尚的房子，然後開出1億5000萬。」讓她清楚知道這種銷售技巧，專門找外國人來販售房屋，而在她的眼裡，只有東京23區有投資價值。

她提醒購買房屋的時候，一定要特別去看房屋到車站之間的距離、要自身去附近了解房價，以避免賣方從中間獲取高額的獲利。吳淡如已經在日本投資房地產有10年的時間，提醒大家真的不要買渡假屋，很多人包下札幌的房子，賣方大概可以賺到兩倍！假裝幫你管理房屋，每年報酬率約6~8%，羊毛出在羊身上。

吳淡如提到自己非常喜歡居住在老公寓裡，住老公寓已經20年了，我弟每次爬山坡來我家都跟我說：「姐姐你要不要換去新大樓？你又不是沒有錢？」當他說了第三次之後，於是就開始提出禁制令：「就是喜歡住老房子你管我？」表達每個人的性格不同，喜歡居住的地方也不會相同，住在自己的環境習慣即可。