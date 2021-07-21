大陸河南鄭州暴雨，水淹鄭州地鐵5號線，造成多人死亡。一名倖存乘客回憶，救援時，有些乘客踩著工作人員在水裡的大腿才爬上了站台，當時還有一個幼童，在人群中被抱著從後往前傳，一路遞到了救援人員的手中。

新京報報導，7月20日18時許，因暴雨積水，鄭州地鐵5號線列車在海灘寺街站和沙口路站隧道停運。

陳先生是當晚搭乘五號線地鐵的一名乘客，他回憶，當時雨勢很大，正值晚高峰，車廂人很多，位置已經坐滿，還有人站著。

他說，駛離海灘寺街站後，地鐵變得緩慢，中間斷斷續續臨時停車，快到沙口路站，地鐵隧道就進水了，積水漸漸漫過軌道，沒法再行駛。當時司機想把地鐵往後面退，但是往後動了一下後就沒法再動。

陳先生稱，地鐵停車後，有乘客變得焦躁，大聲呼喊，還有人要去拉緊急開關開車門，但被其他人攔了下來，「我也有些驚慌，不敢跟愛人說地鐵進水的事，只是囑咐她先回家，如果路上積水高的話，就待在單位等我來接。」

停靠20分鐘後，有工作人員從隧道走過來，打開了地鐵的兩個門。乘客們陸續下車進入隧道，在工作人員的引導下，數百人沿著軌道邊上的台階，緩慢走向沙口路站站台。

隊伍拉得很長，夾在人群中的他聽到前面不斷向後面傳話，「向前走，不要停」。陳先生，乘客們沿著不足半米寬的隧道平台往前走，水快漫到隧道邊上的台階，沙口路站台來了救援人員，讓大家拉著消防水帶做的安全繩一起往前走。

快走到站台的時候，隊伍行進速度慢了下來，隧道裡的台階離站台有兩公尺左右，這段路是凹下去的，積了很深的水。「為了幫助乘客通過，有工作人員直接站在這段路上，水都快淹沒到脖子了，有些乘客踩著工作人員在水裡的大腿才爬上了站台。當時有一個幼童，在人群中被抱著從後往前傳，然後遞到了救援人員的手中。」

陳先生終於走出沙口路站，但站外的路面也有半公尺高的積水，他只好從附近的高架橋走回家，雨太大，只能慢慢走，六公里的路程走了一個多小時。