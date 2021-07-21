大陸河南鄭州市近日遭受千年一遇的暴雨襲擊，造成災情慘重，包括演藝圈等社會各界都紛紛伸出援手，捐錢捐物資，希望能幫助當地民眾度過難關。憑著電視劇《陳情令》晉升大陸頂流男星之位的23歲王一博，老家就在河南，早前更因為遲遲沒有捐款消息，遭到網友不諒解痛批，但想不到其實他早已默默出發前往鄭州救災，令粉絲直呼感動。

河南暴雨成災，吸引孫儷、黃曉明、范冰冰、歐陽娜娜、楊丞琳、吳奇隆等上百位中港台明星慷慨解囊，捐款捐物資，盼能為河南盡一份心力。其中在微博擁有超過3千萬粉絲支持的王一博，早前就因為遲遲沒有捐款消息，加上他又身為河南人，慘遭網友不諒解痛批他愧為河南人。

但其實王一博早已身體力行，親赴災區貢獻一份心力。大陸歌手韓紅今(21日)就在微博透露已成立「韓紅愛心支援鄭州」應急援助小組，並在下午帶隊出發前往鄭州，王一博不僅是成員之一，還與團隊共同捐款3000萬人民幣。

韓紅在微博透露已與王一博等明星出發鄭州救災。(取自韓紅微博)

王一博用行動來幫助河南的暖舉，令粉絲感動直呼沒看錯人，並紛紛留言嘲諷酸民「噴子們還在扣鍵盤，人家都到前線了」、「身為粉絲我能想到的是他肯定默默為自己家鄉捐款了，但是去前線我是萬萬沒想到」、「不知道今天一直噴他的鍵盤俠捐款了嗎，去前線了嗎」。