高雄市新興區大同一路183巷附近21日傍晚開始出現異味，警消獲報後，立即到場勘查，發現污染來源為某廢棄商旅頂樓滴漏溶劑物質，目前該棟商旅已被賣出，沒有營業，因現場無法聯絡地主，消防局派雲梯車至頂樓探勘，環保局將依違反廢棄物清理法第27條告發，裁罰6000元罰鍰。

附近居民表示，約在下午就有聞到相當濃烈又刺鼻的油漆味道，到目前為止都沒有散去，警消獲報後，立即到場查看，並在場出水稀釋，也通知相關單位到場協助，最後發現異味來源是在大同一路某廢棄商旅頂樓滴漏溶劑物質所致。

高市府環保局指出，21日晚間8時許新興區大同一路183巷附近出現異味，經查非管線氣體洩漏，污染來源為大同路179號旁某商旅樓頂滴漏溶劑物質，該商旅目前已無營業，因現場無法聯絡地主，將由消防局雲梯車至頂樓探勘，後續查明違規情事後，環保局會依違反廢棄物清理法第27條告發，裁罰6000元罰鍰。