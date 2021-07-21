統一獅隊21日再度擊沉樂天桃猿「新生代潛水艇」張喜凱，前一次是獅隊總教練林岳平賽前餵球奏效，此役則是有「秘密武器」，「餅總」說：「就是我們的練習生林駿融。」

5月8日獅隊本季首度碰上張喜凱，為了讓球員適應從下往上的球路，賽前林岳平賽前親自上陣，擔任餵球投手，成功收到效果，當天猛獅打線從張喜凱手中敲出10安。

今天獅隊再度碰上張喜凱，再從他手中敲出7支安打，加上3次四壞球和1觸身球保送攻下6分，在第4局就把他打退場，最終比賽打到6局下1出局因雨裁定，獅隊以8比4勝出。

此役「餅總」雖然賽前沒有再親自下場餵球，但獅隊的練習生林駿融成為球隊贏球的秘密武器，「他（林駿融）本身就是下勾投手，今天賽前下雨沒辦法正常進行打擊練習，在室內打擊就由練習生餵球。」

除了打線發揮外，先發投手古林睿煬也有好投，繳出5.1局失4分的成績，奪下本季第5勝。林岳平認為古林睿煬此役好球率相當高，雖然想搶好球的那2球挨轟，但整體表現很不錯。

古林睿煬本季扛起開幕戰先發表現並不理想，但他有越投越好的跡象，林岳平認為，雖然他第1場表現不理想，但從中慢慢學習，「有慢慢看到他成為本土第一投手的感覺。」

古林睿煬的成長「餅總」都看在眼裡，「我任為他有慢慢用比賽去成長，開季時他可能3、4局用球數就8、90球，現在慢慢去把局數拉長，這是他很明顯的進步數據。」