光菱電子（8032）、東友（5438）20日雙雙宣布21日停牌，為光菱公開收購東友鋪路，此舉引發另一有意收購方安富國際投資不滿，直斥光菱公開收購東友此舉是「罔顧公司治理」。

東元經營權之爭持續延燒，緊跟在安富國際投資7月7日向金管會申報公開收購東友科技股權之後，東友科技與光菱電子20日雙雙發布新聞，表示將於21日暫停交易，並於記者會中宣布光菱將展開競爭公開收購，也加入公開收購東友的行列。

安富國際投資強調，東友公司在記者會中聲稱收到光菱公司欲公開收購其普通股之訊息，但尚未收到光菱公司送達公開收購相關書件，此舉意味著東友公司在未收到光菱公司送達公開收購相關書件之情況下，查無經過董事會審議程序，就貿然申請暫停交易，並發布重大訊息，相關舉措不僅置公司治理如無物，更已嚴重擾亂市場交易秩序。

安富國際投資並引述光菱公司新聞稿所述，光菱與其關係人持有東友公司18979000股，約占東友公司已發行股份總數16.86％，為東友公司最大股東；而東友公司持有光菱公司股權19.29％，為最大股東，菱光公司持有光菱公司股權13.53％，為第二大股東，兩家公司持有光菱公司近1/3股權，可知東友公司董事長黃育仁為實際掌控三家公司之人。

安富國際投資又跟進表示，光菱公司於新聞稿中也表示，現已與東友公司合作供應新日系客戶零組件。若真如此，雙方的合作本就有多種合作選擇模式，應不以公開收購為限；就算要公開收購，早不發動、晚不發動，卻選在東元經營權爭奪之敏感時機發動本次公開收購？據此合理推測黃育仁實質控制下之光菱公司發動本次公開收購目的，應是為了保住自己的經營權，籲請光菱公司及東友公司董事會負起公司治理責任，以維護股東權益。