17萬冊預約書大塞車！台南市立圖書館自7月1日起恢復線上預約及提供取書窗口服務以來，截至19日預約冊數高達17多萬冊，尚有1萬7000多冊預約書，待館員至架上查找，遠超過現有人力負荷，為迎接即將到來的疫情警戒降級，適度開放民眾入館，台南市立圖書館21日起暫停在架書預約，讓各館能利用一周時間全力將歸還書上架及查找預約書。

台南市立圖書館表示，三級警戒以來，考量民眾無法入館，提高可預約冊數為8冊，以致預約冊數激增，新總館最高紀錄是1天增加3000多冊在架書預約，這些書籍必須由館員一本一本到書架查找。

隨著近期微解封後，民眾還書量也大增，歸還圖書須優先整理上架，館員才能快速查找預約書，為避免民眾等待過久，21日起暫時關閉在架書預約，館內上下全力投入找書作業，希望盡快將龐大預約數量消化完畢後再重新開放。

南市圖在防疫前提下，滿足讀者無法到館閱覽借書，推出許多服務，例如6月推出「書香宅急便」，大受好評，「線上故事屋」系列影片也受到各縣市讀者喜愛；7月率先開放預約同館在架書服務，讓民眾取書不受圖書典藏館別限制。此次暫時關閉在架書預約，各館將重新調整內部作業，為防疫降級及圖書館重新對外開放，預先做好準備！