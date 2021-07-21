WHO警告全球進入新一波疫情 22:402021/07/21 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）21日在東京對國際奧委會（IOC）成員演講時指出，全球正進入另一波疫情的初期階段，主因在於疫苗、篩檢試劑與醫藥等物資分配不均，導致感染與死亡人數攀升。他呼籲，富國應將疫苗分享給窮國。 全美Delta病例暴增至83％ 研究曝1劑嬌生疫苗不夠力 須補打 英接種率高疫情仍升溫 加國嚴守邊境、拚混打擋下Delta疫情 #全球 #WHO #疫苗 #世界衛生組織 #祕書長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情來襲 美國人壽命大縮水 22:522021/07/21 財經 新北國高中教師打不到疫苗惹議 教育局：已造冊報送中央 13:122021/07/21 生活 新北市智能科技防疫 EDP分析疫情熱點立大功 16:182021/07/21 生活 《商情》憂疫情升溫 帶動紐約期金回升 09:442021/07/21 財經 《科技》東南亞疫情燒不停 H2智慧機亮警訊 15:592021/07/21 財經 新寶島康樂隊下月推新專輯 04:102021/07/21 娛樂新聞 古曜威新歌MV因疫5延推 3語言發文送暖全球 04:102021/07/21 娛樂新聞 英壯漢染疫亡留下一遺言 親屬慟：快去打疫苗 21:412021/07/21 國際 英格蘭解封 美國要民眾切勿前往 04:102021/07/21 話題觀察 抗疫新藥傳佳音 本土抗生素抑制新冠病毒有效率近100％ 13:342021/07/21 生活 淪全球第一 歐洲確診破5000萬 04:102021/07/21 話題觀察 財經熱門新聞 長榮出關首日就見傳說密碼 大單連續敲進打開跌停 - 財經 鄭州強降雨釀災 科技大老預告將出手 金援要來了 - 財經 航運三雄神鬼奇航再起？散戶要砍要買3大價位曝光 - 財經 台積電敲定熊本設廠？日媒爆最快2023啟用、月產能達4萬片晶圓 - 財經 時速600公里 最新磁浮列車亮相 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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