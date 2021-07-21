世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）21日在東京對國際奧委會（IOC）成員演講時指出，全球正進入另一波疫情的初期階段，主因在於疫苗、篩檢試劑與醫藥等物資分配不均，導致感染與死亡人數攀升。他呼籲，富國應將疫苗分享給窮國。

全美Delta病例暴增至83％ 研究曝1劑嬌生疫苗不夠力 須補打
英接種率高疫情仍升溫 加國嚴守邊境、拚混打擋下Delta疫情
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