根據媒體日前公布的2022年台北市長選舉民調，若台北市副市長黃珊珊加入戰局，成為「三腳督」，國民黨立委蔣萬安以38.8%支持度領先，衛福部長陳時中則以32.3%居次，台北市副市長黃珊珊以18%居第三。資深媒體人黃暐瀚分析表示，若民進黨一直罵台北市長柯文哲，黃珊珊民調會跳起來，那就是三強鼎立，蔣萬安的支持度恐怕就會往下掉。

《ETtoday新聞雲》日前公布2022年台北市長選舉民調，結果顯示，如果民眾黨不派人參選，在藍綠對決的情勢下，國民黨立委蔣萬安的支持度為49.7％，大勝民進黨的衛福部長陳時中的34.5%。但是若是台北市副市長黃珊珊加入戰局，蔣萬安仍以38.8%的支持度勝出，陳時中以32.3%居次，黃珊珊則為18%，排名第三。

黃暐瀚20日在《關鍵時刻》節目中表示，這民調太有趣了。陳時中、蔣萬安、黃珊珊3人角逐台北市長寶座，好像看到了1994年的狀況，蔣萬安很像當年的趙少康、陳時中則像陳水扁、黃珊珊像黃大洲。如果黃珊珊繼續再往上拉多個5到7%，蔣萬安就會掉回到32%，跟陳時中的支持度一樣。

黃暐瀚接著表示，蔣萬安的形象一向溫文儒雅、溫良恭儉，但不能再讓了。這兩天他開始要大聲罵陳時中，「你們怎麼居心叵測，你們一定要給我公布」，他開始兇了。

黃暐瀚指出，如果不要看黃珊珊的民調，直接解讀蔣萬安、陳時中兩人PK，看起來是穩穩的，因為去年9月時，蔣萬安、陳時中的民調為43%比39%，僅相差4%、5%。但是因為經過今年5月的疫情，陳時中顯然有傷到，陳時中的民調從39%掉到34%，掉了5%。

黃暐瀚指出，目前有15%的人仍沒有表態、不投票或還不知道，這15%非常關鍵。為什麼現在民進黨的議員、立委、黨中央通通都在罵台北市長柯文哲，以及側翼也都在罵柯文哲，是因為要罵柯文哲，罵到他的副市長黃珊珊民調跳起來，上次黃珊珊都是10%上下而已，如今她從10%一下子跳成18%，多了8%，若再繼續罵，再罵半年，罵到明年2022，她若有25%，那就是三強鼎立了。

黃暐瀚表示，因為現在黃珊珊能拉到的當然就是蔣萬安的票，而蔣萬安現在和陳時中的民調距離，只有6%；只要黃珊珊再往上走，很有可能拉到和蔣萬安非常接近的範圍。